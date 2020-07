Sudafrica, la polizia indaga su una bambina di 2 anni violentata mentre era ricoverata con sintomi Covid (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sudafrica, la polizia indaga su una bambina di 2 anni violentata mentre era ricoverata con sintomi Covid La polizia sta indagando sulla vicenda di una bambina di 2 anni violentata mentre si trovava ricoverata in isolamento nel reparto di Pediatria del Dr George Mukhari Academic Hospital di Pretoria, in Sudafrica, a causa dei sintomi del Coronavirus. Secondo i media locali, la zia della bambina ha raccontato che l’ospedale aveva avvisato la madre che la piccola piangeva continuamente. Dopo che la piccola è risultata negativa al tampone ... Leggi su tpi

