STREET POWER FOOTBALL si mostra in un nuovo Gameplay Trailer

SFL Interactive e Maximum Games svelano oggi un nuovo Trailer di Gameplay che mostra la modalità Panna del loro prossimo gioco di sport arcade, STREET POWER FOOTBALL. Il Trailer ci porta sul ring per le partite di Panna, mostrando le mosse epiche dei famosi ambasciatori del gioco. STREET POWER FOOTBALL è in arrivo il 25 agosto per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. STREET POWER FOOTBALL presenta una serie di ambasciatori di fama internazionale dal mondo Freestyle, Panna e STREET Soccer. Alcuni degli atleti più talentuosi del panna soccer si uniranno alla lista ...

SFL Interactive e Maximum Games svelano oggi un nuovo trailer di gameplay che mostra la modalità Panna del loro prossimo gioco di sport arcade, Street Power Football. Il trailer ci porta sul ring per ...

