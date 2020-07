Stefano De Martino, nuova stoccata di Belen Rodriguez:sarà vendetta? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Belen se la spassa con la sua nuova fiamma, cercando di dimenticare Stefano De Martino. Una battuta sui social a lui indirizzata arriva dritta al bersaglio Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesBelen e Stefano De Martino sono al centro del gossip ormai da molte settimane. La loro relazione è ufficialmente giunta alla fine. Nonostante ciò, gli occhi sono ancora puntati su di loro e non si parla di altro. Belen sta superando la delusione d’amore, baciando la sua nuova fiamma, l’imprenditore fashion Gianmaria Antinolfi, con il quale ha trascorso un week end in barca, al largo di Capri, proprio per festeggiare il compleanno del partenopeo. Intanto alcune indiscrezioni hanno lanciato la bomba: ... Leggi su chenews

