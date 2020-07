Stefano De Martino, il settimanale Oggi rivela come Belen Rodriguez avrebbe scoperto il suo flirt con Alessia Marcuzzi. Intanto su Twitter emergono dettagli che lasciano a bocca aperta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non sono valse a niente le repentine e secche smentite di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi al gossip più bollente dell’estate che li vorrebbe così vicini da aver messo in discussione i relativi matrimoni. Nelle ultime ore, infatti, a rincarare la dose sulla voce diffusa da Dagospia ci ha pensato Oggi.it, che anticipando il magazine in edicola da domani ha svelato in esclusiva i dettagli e i retroscena su come Belen Rodriguez avrebbe scoperto della presunta liaison clandestina tra il marito e la conduttrice romana. Secondo quanto riportato dal noto portale di gossip, la showgirl argentina sarebbe venuta a conoscenza del fattaccio durante il lockdown, proprio mentre giocava ... Leggi su isaechia

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - _ChiaraMac_ : Comunque io Stefano De Martino che mi lascia la BELEN RODRIGUEZ DUE VOLTE E LE METTE LE CORNA non lo capirò mai - IsaeChia : #StefanoDeMartino, il settimanale #Oggi rivela come #BelenRodriguez avrebbe scoperto il suo flirt con… - yourbisness_ : RT @ToniaPeluso: A me Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi NEL CASO FOSSE VERO piacciono. L’ho detto. - Deborah_Juve : RT @AlbertoPots: Alessia Marcuzzi che prova a giustificarsi per i messaggi di Stefano De Martino trovati da Belen -