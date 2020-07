Stefania Ventura in scena al Teatro Tor Bella Monaca (Di mercoledì 8 luglio 2020) Stefania Ventura in scena al Teatro Tor Bella Monaca dal 10 al 12 luglio con “Gaia in veloce, scherzoso discorso al mondo” Al Teatro Tor Bella Monaca andrà in scena “Gaia in veloce, scherzoso discorso al Mondo” il 10 e 11 (ore 21) e 12 (ore 18) luglio con protagonista l’attrice Stefania Ventura e la regia… L'articolo Stefania Ventura in scena al Teatro Tor Bella Monaca Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

StreetNews24 : Al Teatro Tor Bella Monaca andrà in scena “Gaia in veloce, scherzoso discorso al Mondo” il 10 e 11 (ore 21) e 12 (o… - StreetNews24 : Al Teatro Tor Bella Monaca andrà in scena “Gaia in veloce, scherzoso discorso al Mondo” il 10 e 11 (ore 21) e 12 (o… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Ventura Stefania Ventura in scena al Teatro Tor Bella Monaca Corriere Nazionale Roma, Tor Bella Monaca: arriva "Gaia" a teatro

Al Teatro Tor Bella Monaca andrà in scena “Gaia in veloce, scherzoso discorso al Mondo” il 10 e 11 (ore 21) e 12 (ore 18) luglio con protagonista l’attrice Stefania Ventura e la regia di Luca Negroni.

A L’Aquila l’evento “Fai bella l’Italia”: ecco quando

L’AQUILA – Si svolgerà a L’Aquila, martedì 30 Giugno, alle 10, l’evento “Fai Bella l’Italia”, organizzato dalla Fai, federazione agroalimentare e ambientale della Cisl, insieme alla propria Fondazione ...

Al Teatro Tor Bella Monaca andrà in scena “Gaia in veloce, scherzoso discorso al Mondo” il 10 e 11 (ore 21) e 12 (ore 18) luglio con protagonista l’attrice Stefania Ventura e la regia di Luca Negroni.L’AQUILA – Si svolgerà a L’Aquila, martedì 30 Giugno, alle 10, l’evento “Fai Bella l’Italia”, organizzato dalla Fai, federazione agroalimentare e ambientale della Cisl, insieme alla propria Fondazione ...