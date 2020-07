"È stata la mano di Dio", il nuovo film di Paolo Sorrentino per Netflix (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il premio Oscar Paolo Sorrentino scriverà e dirigerà « È stata la mano di Dio » per Netflix. Il film È prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, del gruppo Fremantle, e da Paolo Sorrentino. Le... Leggi su feedpress.me

