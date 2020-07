Star Wars: il destino di Obi-Wan Kenobi era diverso nella prima sceneggiatura (Di mercoledì 8 luglio 2020) Star Wars avrebbe potuto mostrare un destino diverso per Obi-Wan Kenobi, come rivelano le pagine tratte dalla prima versione della sceneggiatura. nella trilogia originale di Star Wars il personaggio di Obi-Wan Kenobi perdeva la vita, ma la prima versione della sceneggiatura ideata da George Lucas non prevedeva la morte del cavaliere jedi. La rivelazione emerge grazie dalle pagine condivise online dalla The Peter Mayhew Foundation in cui si può vedere quel passaggio dello script. George Lucas sembra avesse pensato sarebbe stato interessante far sopravvivere Ben Kenobi all'incontro con Darth Vader e fuggire insieme a Han, Luke e Leia. Il personaggio affidato ad Alec Guinness in Guerre stellari sarebbe infatti riuscito a fuggire a bordo del Millennium Falcon dopo aver affrontato con ... Leggi su movieplayer

Brie Larson: "Ho fallito i provini di Star Wars, Terminator e Hunger Games"

