Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: Patric fermato per 4 giornate (Di mercoledì 8 luglio 2020) Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’8 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO giornate EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 GABARRON GIL Patricio (Lazio): per avere, al 48° del secondo tempo, dato un morso al braccio di un avversario, senza procurargli conseguenze lesi-ve; infrazione rilevata dal VAR. CALCIATORI NON ESPULSI PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE) IMMOBILE Ciro (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della ... Leggi su calcioweb.eu

