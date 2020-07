Sora, termoscanner solo di giorno: nei fine settimana e di notte non si controlla la febbre (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il segretario della Ugl sanità, Rosa Roccatani, evidenzia quanto segue: «Su segnalazioni di alcuni cittadini del Sorano si apprende che presso il locale presidio ospedaliero di recente e in orario antimeridiano sono presenti volontari con tanto di termoscanner che rilevano la temperatura corporea ai cittadini. Resta però incontrollato l’accesso nelle ore pomeridiane notturne, sabato e domenica. Situazione ben nota alla Ugl sanità, in quanto una realtà, che si riscontra in tutte le strutture sanitarie e ospedaliere del territorio provinciale». La stessa aggiunge: «Ovviamente, lamentele giungono anche da parte del personale sanitario, il quale assiste all’accesso smisurato dei visitatori nelle ore pomeridiane e spesso notturne. Lascia assai perplessi, che ad eludere le disposizioni impartite sia proprio il servizio sanitario, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Sora, termoscanner solo di giorno: nei fine settimana e di notte non si controlla la febbre -

Ultime Notizie dalla rete : Sora termoscanner Sora, termoscanner solo di giorno: nei fine settimana e di notte non si controlla la febbre Il Corriere della Città