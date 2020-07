“Solo 33mila euro l’anno per la sicurezza del Morandi”. L’Anac smaschera Autostrade (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non ci vuole un genio per capire che se il Ponte Morandi è venuto giù è perché chi lo aveva in gestione non lo ha controllato e ha investito poco nella sua sicurezza. Ma a distanza di due anni da quella tragedia, e nel giorno in cui il governo dà in concessione sempre ai Benetton il nuovo ponte, arriva l’Anac a fare ulteriore chiarezza. Quanto investiva Autostrade nella sicurezza del ponte? Poco più di 33 mila euro l’anno. Tra il 2005 e il momento del crollo, la spesa complessiva è stata infatti di 440 mila euro. Lo scrive l’Anac (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) in un dettagliato report sulla gestione delle infrastrutture stradali, presentato dal presidente Francesco Merloni alla Commissione lavori pubblici del Senato e ... Leggi su ilparagone

simo2791 : RT @CiceroM5S: Cara @paola_demicheli le volevo render noto che #ASPI o #Benetton (i veri buffoni!) hanno speso 'SOLO 33mila EURO ANNO' per… - Clezia90039499 : RT @CiceroM5S: Cara @paola_demicheli le volevo render noto che #ASPI o #Benetton (i veri buffoni!) hanno speso 'SOLO 33mila EURO ANNO' per… - CarlaG13528731 : RT @CiceroM5S: Cara @paola_demicheli le volevo render noto che #ASPI o #Benetton (i veri buffoni!) hanno speso 'SOLO 33mila EURO ANNO' per… - Simo07827689 : RT @CiceroM5S: Cara @paola_demicheli le volevo render noto che #ASPI o #Benetton (i veri buffoni!) hanno speso 'SOLO 33mila EURO ANNO' per… - Daviderel4 : RT @CiceroM5S: Cara @paola_demicheli le volevo render noto che #ASPI o #Benetton (i veri buffoni!) hanno speso 'SOLO 33mila EURO ANNO' per… -

Ultime Notizie dalla rete : “Solo 33mila Ocse: in primo trimestre calo record pil g20 a -3,4%, in Cina -9,8% Affaritaliani.it