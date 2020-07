Sky rinnova l’accordo con Sony per i film, ma per le serie tv in Italia manca (ancora) un canale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Accordo rinnovato tra Sky e Sony principalmente per i film in Italia Accordo internazionale tra Sky e Sony Pictures Television, annunciato con un comunicato stampa semplicemente tradotto e non localizzato e che riporta anche situazioni previste solo nel Regno Unito come la parte che riguarda le serie tv. In base all’accordo Sky conferma per le sue piattaforme in Italia, Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito e Irlanda i film Sony Pictures. La prima tv pay sarà su Sky per titoli come il nuovo Jumanji: The Nex Level, Piccole Donne, Bad Boys For Life, e i prossimi Peter Rabbit 2, Vivo, Venom 2 e Morbius. I titoli saranno sia su Sky Cinema che on demand, ma anche in pay per view su Sky Primafila e in streaming su Now Tv. Inoltre l’accordo riguarda anche la library dei film Sony con titoli come le saghe di Spider-Man, Hotel Transylvania e Ghostbuster che saranno ... Leggi su dituttounpop

Quintomioo : Milan -Juve Sky Rangnick accordo con il Milan Sky Donnarumma alla Juve Sky Kessie all'Inter Sky 70 milioni prossimo… - sportli26181512 : Al Sadd, Xavi rinnova fino al 2021 con la clausola Barcellona: Lo spagnolo prolunga di un anno con il club del Qata… - LineDieg : RT @SkyTG24: Dal 1° luglio, Premium Cinema si rinnova - SkyTG24 : Dal 1° luglio, Premium Cinema si rinnova - sportli26181512 : Formula 1, giovani piloti: presente e futuro del Mondiale F1. VIDEO: Riparte il Mondiale F1 con la prima gara del 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky rinnova Dal 1° luglio, Premium Cinema si rinnova Sky Tg24 Accordo Sky – Sony Pictures Televisions per la trasmissione dei film e delle serie tv

Nel Regno Unito la partnership includerà anche il nuovissimo show di successo For Life (che sarà presentato in anteprima su Sky Witness) e i futuri rinnovi delle serie SPT per Sky Entertainment con le ...

I film Sony restano su Sky: rinnovato l'accordo pluriennale, ma non saranno più in esclusiva

Sky e Sony hanno annunciato di aver rinnovato l'accordo e di averlo esteso anche ai servizi di streaming come Now TV. C'è una novità: non è prevista l'esclusiva. Sky e Sony Pictures hanno rinnovato la ...

Nel Regno Unito la partnership includerà anche il nuovissimo show di successo For Life (che sarà presentato in anteprima su Sky Witness) e i futuri rinnovi delle serie SPT per Sky Entertainment con le ...Sky e Sony hanno annunciato di aver rinnovato l'accordo e di averlo esteso anche ai servizi di streaming come Now TV. C'è una novità: non è prevista l'esclusiva. Sky e Sony Pictures hanno rinnovato la ...