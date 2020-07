Sky e Sony Pictures Television siglano una nuova partnership pluriennale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sky e Sony Pictures Television (SPT) hanno siglato una nuova partnership a lungo termine, che riguarda il Regno Unito, Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera, volta a garantire agli abbonati Sky l’accesso ad un numero ancora maggiore di contenuti di qualità, tutti in un unico posto.Nell’ambito di questo accordo, tutte le nuove e future uscite dei film Sony Pictures Entertainment (SPE), inclusi i recenti successi Jumanji: The Next Level, Piccole Donne, Bad Boys For Life e il sequel di prossima uscita Peter Rabbit 2, saranno disponibili su Sky Cinema, insieme al nuovo film di animazione per tutta la famiglia di Lin-Manuel Miranda, Vivo e... Leggi su digital-news

In base alla partnership, tutti i nuovi film e future produzioni cinematografiche Sony saranno disponibili su Sky Cinema e su tutti i servizi transactional (Sky Primafila, Sky Store, Sky Select) e ...

I titoli, a partire dal 7 luglio e fino al 3 agosto, saranno addirittura tre: Nba 2K20, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration ed Erica. La scelta rientra nell’ambito delle celebrazioni del decim ...

