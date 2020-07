Sicilia, M5s presenta mozione di sfiducia a Musumeci: “Solo parole e disastri” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Salvo Cataldo 08/07/2020 Politica, Sicilia s.cataldo@agenziadire.com Sarà presentata oggi negli uffici del Parlamento e reca la firma del capogruppo del M5s all'Ars, Giorgio Pasqua e degli altri 14 deputati Cinquestelle Share on facebook Share on ... Leggi su dire

fattoquotidiano : Sicilia, in commissione all’Ars primo sì a ‘mini sanatoria’ con il voto dei renziani. Pd, M5s e Legambiente attacca… - TPeppino : RT @Fabio64356227: Italia viva cerca accordi con i mafiosi siciliani per poi allargarsi all’Italia intera? #AdessoDIBBA Sicilia, in commiss… - Jenni79430950 : RT @Fabio64356227: Italia viva cerca accordi con i mafiosi siciliani per poi allargarsi all’Italia intera? #AdessoDIBBA Sicilia, in commiss… - TTgruppo : RT @Fabio64356227: Italia viva cerca accordi con i mafiosi siciliani per poi allargarsi all’Italia intera? #AdessoDIBBA Sicilia, in commiss… - IlFattoNisseno : Sicilia, M5S presenta mozione di sfiducia: “Musumeci? Solo chiacchiere e disastri, zero riforme. Deve andarsene, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia M5s Sicilia, M5s presenta mozione di sfiducia a Musumeci: "Solo parole e disastri" - DIRE.it Dire Messina: torna De Luca e ricomincia la telenovela sfiducia. Scontro nel M5S

Quando il capogruppo di Sicilia Futura La Tona prima e il sindaco De Luca poi ... Argento cade nel tranello L’unico a cascarci è stato il capogruppo del M5S Andrea Argento, che ha fatto il suo gioco ...

Sicilia, M5S presenta mozione di sfiducia: “Musumeci? Solo chiacchiere e disastri, zero riforme. Deve andarsene, per il bene dei siciliani”

Peccato che la Sicilia si governi con i fatti e non con le parole. Musumeci deve andarsene, per il bene dei siciliani”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giorgio Pasqua, che assieme agli altri ...

Quando il capogruppo di Sicilia Futura La Tona prima e il sindaco De Luca poi ... Argento cade nel tranello L’unico a cascarci è stato il capogruppo del M5S Andrea Argento, che ha fatto il suo gioco ...Peccato che la Sicilia si governi con i fatti e non con le parole. Musumeci deve andarsene, per il bene dei siciliani”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giorgio Pasqua, che assieme agli altri ...