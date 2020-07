Sibilia annuncia: «La Serie D ripartirà a fine settembre» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato ai microfoni di Itasportpress.it. Le sue parole Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato ai microfoni di Itasportpress.it. Le sue parole. RISCHIO – «Quante società rischiano di sparire? Per il massimo campionato della LND ad oggi non abbiamo ricevuto segnali preoccupanti, ma è comunque il caso di attendere la chiusura delle iscrizioni. Si nota però una grande voglia di ripartire, e questo è un bene per l’intero movimento dilettantistico». RIPARTENZA – «Prevediamo di partire al massimo entro la fine di settembre». RIPESCAGGIO – «I dati saranno ufficializzati nel prossimo Consiglio Direttivo della LND, in programma ai primi di agosto. Per ... Leggi su calcionews24

"Ricordate la norma che distribuiva i 165 milioni di euro per l'aumento degli stipendi dei Vigili del Fuoco che la Lega ha fatto saltare? Siamo riusciti a inserirla nel decreto Semplificazioni. Avevam ...

