Si scrive shatush si legge sciatusc…e tutte questa estate ci cascano (Di mercoledì 8 luglio 2020) È chiaro a tutti che la sfumatura di biondo più richiesta per l’estate 2020 è solo una: lo sciatusc. No scusate, volevo dire satiush…. Sì insomma shatush…Ah, che confusione! Domanda: nessuna di voi si è mai sbagliata a pronunciare (o a scrivere) questa famosissima tecnica di schiaritura? Siate sincere, perché Google non mente. Anzi, rivela dei picchi di ricerche impressionanti sullo sciatusc che, ovviamente, dà come risposta “Stavi forse cercando..” Leggi su vanityfair

Zitacida : @chitrio Io il massimo pagato 150 capelli rovinato per due anni ho un castano scuro volevo una sorta di biondo (ann… -