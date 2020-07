Short track: il raduno della Nazionale italiana prosegue a Bormio, ecco i convocati (Di mercoledì 8 luglio 2020) In attesa di poter affrontare la nuova stagione invernale, prosegue a Bormio il raduno della Nazionale italiana di Short track. Dopo aver lasciato il ghiaccio dell’Ice Rink Pinè , in Trentino, gli azzurri e le azzurre agli ordini degli allenatori Assen Pandov e Ludovic Mathieu si sono radunati in Lombardia. Nell’elenco dei convocati di questo secondo raduno figurano i nomi di: Nicole Botter Gomez (C.P. Pinè), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cecilia Maffei (Fiamme Azzurre), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena ... Leggi su sportface

