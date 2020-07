Shock in Sudafrica: Bambina di 2 Anni Abusata Mentre era Ricoverata con Sintomi del Coronavirus (Di mercoledì 8 luglio 2020) In seguito al ricovero, risultata negativa al tampone era stata dimessa ma la madre ha notato segni di violenza sulla bimba. Era Ricoverata al Dr George Mukhari Academic Hospital di Pretoria, la bimba di due Anni, quando sarebbe stata violentata da qualcuno. La polizia ora sta indagando sulla notizia che sta sconvolgendo il Sudafrica in queste ore. A quanto riportano i media infatti la zia della vittima, rimasta ignota per proteggere l’identità della piccola, dopo essere stata Ricoverata con Sintomi di covid, avvisando la madre che piangeva spesso, una volta dimessa con tampone negativo aveva difficoltà a camminare. “Ho visto che c’era qualcosa che non andava nella Bambina. Mentre la madre le stava cambiando il ... Leggi su youreduaction

