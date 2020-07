Serie A, morso di Patric a Donati: stangata del Giudice sportivo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Serie A, morso di Patric a Donati: stangata del Giudice sportivo che ha deciso di infliggere una maxi squalifica al giocatore della Lazio. La notizia era nell’aria già da diverse ore e adesso è arrivata anche l’ufficialità. Patricio Gabarrón Gil, meglio noto come Patric, è stato squalificato per 4 giornate dal Giudice sportivo in seguito … L'articolo Serie A, morso di Patric a Donati: stangata del Giudice sportivo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

