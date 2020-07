Serie A: l’Atalanta sale al terzo posto, colpo Sassuolo. Respira il Torino (Di mercoledì 8 luglio 2020) Serie A, i risultati delle 21:45: l’Atalanta sbriga la pratica Samp nel secondo tempo. Il Sassuolo vince il derby con il Bologna mentre il Torino ribalta il Brescia L’Atalanta sale al terzo posto (in attesa dell’Inter), il Sassuolo legittima la salvezza ed il Torino vede scacciare l’incubo ed inguaia ulteriormente il Brescia. Questi sono i verdetti dei risultati delle 21:45 per la trentunesima giornata. Atalanta-Sampdoria 2-0 La Dea fatica non poco contro la squadra ben messa in campo da Claudio Ranieri. Un primo tempo chiuso sullo 0-0 ma con molte occasioni da una parte e dall’altra. Per la squadra di Gasperini la chance migliore arriva al 39′ con Zapata che sbaglia una facile occasione davanti ad Audero, ... Leggi su zon

Gazzetta_it : Condizione, calendario e Bergamo: ecco perché l'#Atalanta può sognare lo scudetto - Eurosport_IT : Ecco come è andata la serata di #SerieA: #TorinoBrescia 3-1 #RomaParma 2-1 #BolognaSassuolo 1-2 #AtalantaSamp 2-0 - sportli26181512 : Atalanta, nona vittoria di fila e terzo posto. Ok Torino e Sassuolo: Toloi e la magia di Muriel per il 2-0 alla Sam… - Eurosport_IT : La Samp di Ranieri regge 75 minuti, poi l'Atalanta infila la nona?? #AtalantaSamp - zazoomblog : Risultati Serie A 31ª giornata: l’Atalanta la sblocca avanti anche Roma Toro e Sassuolo [FOTO e CLASSIFICA] -… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Atalanta Bologna-Juventus: crash test al Dall'Ara per Sarri BetStars News – Italia