Serie A, Fiorentina-Cagliari 0-0, Genoa-Napoli 0-0 (LIVE) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Serie A, i risultati di mercoledì 8 luglio 2020. In campo tra le altre Napoli, Roma e Atalanta. ROMA – Serie A, i risultati di mercoledì 8 luglio 2020. Sei le sfide in programma. Tra le altre in campo Napoli, Roma e Atalanta. Serie A, il programma di mercoledì 8 luglio Di seguito il programma di mercoledì 8 luglio, sfide valide per la trentunesima giornata di Serie A. (CLASSIFICA E INFO STREAMING) Fiorentina-Cagliari 0-0Genoa-Napoli 0-0Atalanta-Sampdoria (ore 21.45)Bologna-Sassuolo (ore 21.45)Roma-Parma (ore 21.45)Torino-Brescia (ore 21.45) Gian Piero GasperiniSerie A, Fiorentina-Cagliari: risultato, tabellino e ... Leggi su newsmondo

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - cahyaferi1 : ??Italia Serie A?? Fiorentina vs Cagliari || Serie A live stream click to live?? - sportli26181512 : LIVE Fiorentina-Cagliari 0-0: segna Simeone, ma il gol è annullato per fuorigioco: LIVE Fiorentina-Cagliari 0-0: se… -