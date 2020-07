Serie A, arbitri posticipi trentunesima giornata: Spal-Udinese a Chiffi, Irrati per Verona-Inter (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Aia ha reso noti gli arbitri che dirigeranno le sfide valide per i posticipi della trentunesima giornata di Serie A. Spal-Udinese, in programma giovedì 9 luglio alle ore 19.30, sarà diretta da Daniele Chiffi di Padova con Valeri al Var, mentre Verona-Inter, che si disputerà giovedì 9 luglio alle ore 21.45, verrà arbitrata da Massimiliano Irrati di Pistoia con Orsato al Var. Di seguito le designazioni complete per le due gare. Spal – Udinese Giovedì 09/07 h. 19.30 Chiffi Daniele (Padova) SCHENONE Giorgio (Genova) – TOLFO Alessio (Pordenone) IV: AURELIANO Gianluca (Bologna) VAR: VALERI Paolo (Roma 2) AVAR: VALERIANI Filippo (Ravenna) H. Verona – Inter Giovedì 09/07 h. 21.45 Irrati Massimiliano (Pistoia) PASSERI Matteo (Gubbio) – LO CICERO Alessandro (Brescia) IV: ROS Riccardo (Pordenone) VAR: ORSATO Daniele ... Leggi su sportface

