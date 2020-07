Serbia, guerriglia a Belgrado dopo le nuove restrizioni anti-Covid (Di mercoledì 8 luglio 2020) Serbia sconvolta dalla guerriglia scoppiata a Belgrado dopo le nuove restrizioni imposte dal Governo per il contrasto al Covid-19 Serbia sconvolta dalla guerriglia scoppiata nella notte a Belgrado dopo la decisione del Governo di imporre nuove rigide restrizioni per contrastare l’emergenza Covid-19. Alcuni manifestanti, infatti, hanno tentato di entrare in Parlamento, facendo esplodere sassaiole, incendiando cassonetti e attaccando tre pattuglie della polizia. Il governo di Aleksandar Vucic ha intenzione di introdurre un nuovo coprifuoco a causa dell’aumento dei positivi. Le restrizioni erano state allentate prima delle elezioni del 21 Giugno ma ora la situazione è tornata ad essere di tipo emergenziale. Secondo i numeri della John Hopkins University, i casi nel Paese hanno toccato quota 17mila, 330 sono invece i morti. dopo il fallimento del tentativo di introdursi ... Leggi su zon

