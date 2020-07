Serbia, Belgrado: scontri tra manifestanti e polizia, tensione altissima nel Paese (Di mercoledì 8 luglio 2020) Rimane altissima la tensione in Serbia. A Belgrado una manifestazione contro le misure restrittive anti Covid-19 si trasforma in una violenta protesta. Prima l’avvio di una pacifica manifestazione, poi degrado e violenza. Succede in Serbia, esattamente a Belgrado. Nella capitale serba, durante il corso della notte, si sono succeduti violenti scontri tra i manifestanti e la polizia, che, ad un certo punto, ha usato la forza bruta per contenere lo scoppio di una vera e propria guerriglia urbana. La motivazione all’origine di tale guerriglia risiede nel fatto che i dimostranti non hanno gradito la conferenza stampa nella quale il presidente Aleksandar Vucic ha annunciato altre e nuove misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus. Nella capitale, così, la tensione rimane altissima. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ... Leggi su bloglive

