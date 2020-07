Semplificazioni, sblocco cantieri solo in autunno: tra opere da commissariare anche l?anello ferroviario di Roma (Di mercoledì 8 luglio 2020) «Questo decreto, in una fase di grave emergenza, è il trampolino di lancio per l?Italia. Riduciamo finalmente la burocrazia e faremo correre il Paese rendendolo più agile,... Leggi su ilmessaggero

simeonestringol : RT @ilmanifesto: ASFALTO BOLLENTE Il governo vara il decreto semplificazioni. Via libera “salvo intese “ allo sblocco dei cantieri: 130 o… - valenti30146835 : RT @ilmanifesto: ASFALTO BOLLENTE Il governo vara il decreto semplificazioni. Via libera “salvo intese “ allo sblocco dei cantieri: 130 o… - valenti30146835 : RT @newyorker01: Semplificazioni, sblocco cantieri solo in autunno. Di che anno? - elisa24102 : RT @newyorker01: Semplificazioni, sblocco cantieri solo in autunno. Di che anno? - newyorker01 : Semplificazioni, sblocco cantieri solo in autunno. Di che anno? -

Ultime Notizie dalla rete : Semplificazioni sblocco Semplificazioni, sblocco cantieri solo in autunno: tra opere da commissariare anche l’anello ferroviario di Roma Il Messaggero Ripresa e sicurezza sui luoghi di lavoro, Fiordellisi (Cgil): «Servono interventi più incisivi da parte delle istituzioni»

«Per una effettiva ripresa delle attività produttive serve un’azione più incisiva da parte delle istituzioni sia a livello centrale che locale», così il segretario generale della Cgil irpina Franco Fi ...

Matteo Salvini non vedrà il Presidente del Consiglio Conte: "Ho cose più importanti da fare"

"Io non vado da nessuno finche' questo chiacchierone non paga la cassa integrazione promessa. Ne riparleremo quando avra' mantenuto alcune delle sue promesse", dice il leader della Lega Salvini: "Cent ...

«Per una effettiva ripresa delle attività produttive serve un’azione più incisiva da parte delle istituzioni sia a livello centrale che locale», così il segretario generale della Cgil irpina Franco Fi ..."Io non vado da nessuno finche' questo chiacchierone non paga la cassa integrazione promessa. Ne riparleremo quando avra' mantenuto alcune delle sue promesse", dice il leader della Lega Salvini: "Cent ...