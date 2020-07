Segnatevi il nome: Keisha Lance Bottoms, sindaca di Atlanta, forse vicepresidente (Di mercoledì 8 luglio 2020) New York. Cinquantenne, afroamericana, sindaco di una città complicata come Atlanta. E se fosse davvero Keisha Lance Bottoms la scelta di Joe Biden come vicepresidente? Lo pensano in molti, soprattutto dopo le settimane di proteste in seguito alla morte di George Floyd e con la questione razziale a Leggi su ilfoglio

New York. Cinquantenne, afroamericana, sindaco di una città complicata come Atlanta. E se fosse davvero Keisha Lance Bottoms la scelta di Joe Biden come vicepresidente? Lo pensano in molti, soprattutt ...

Weekend estate 2020: mini ritiro letterario a Belluno

Se avete voglia di un break diverso dal solito, segnatevi queste date: dal 7 al 9 agosto a La Serra, vicino a Belluno, ai piedi delle Dolomiti, potrete gioire di un fine settimana di letture, storie, ...

