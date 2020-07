Se il coronavirus permane nell’aria e non solo nelle “goccioline”? L’ipotesi che cambierebbe tutto, dalle mascherine all’aria condizionata. L’opinione di Massimo Galli (Di mercoledì 8 luglio 2020) E se il coronavirus si trasmettesse attraverso l’aria? È la possibilità avanzata in un manoscritto accettato dalla rivista Clinical infection disease, redatto da due ricercatori, l’australiana Lidia Morawska e l’americano Donald K. Milton e firmato da altri 239 scienziati di ogni parte del mondo, tra cui ingegneri che hanno studiato i flussi di particelle nell’aria. Con il manoscritto dal titolo “E’ tempo di considerare la possibilità che la Covid-19 si trasmetta attraverso l’aria” si chiede all’Oms di rivedere le linee guida per contenere la pandemia del nuovo coronavirus. Questa possibilità, infatti, cambierebbe tutto: indispensabili sarebbero le mascherine, perché il distanziamento non basterebbe, e la ... Leggi su meteoweb.eu

spiritointellig : DISTANZA SOCIALE SIDERALE Il nuovo coronavirus airborne significa che si trasmette anche nell'aria, e che pu raggiu… - askanews_ita : Se il coronavirus permane nell’aria e non solo nelle “goccioline” (l’opinione di Massimo Galli)… - infoitinterno : Coronavirus, il rischio contagio permane: sei i nuovi casi in Veneto, due nel Vicentino - infoitinterno : Coronavirus, il rischio contagio permane: sei i nuovi casi in Veneto, due nel Vicentino - ilbassanese : Coronavirus, il rischio contagio permane: sei i nuovi casi in Veneto, due nel Vicentino -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus permane Se il coronavirus permane nell'aria e non solo nelle "goccioline" (l'opinione di Massimo Galli) Yahoo Notizie Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Soprannominata poi come malattia COVID-19, dall’acronimo Corona Virus Disease 19 ... psico-fisica del lavoratore da cui derivi un’inabilità al lavoro (temporanea o permanente), come per tutti gli ...

Se il coronavirus permane nell’aria e non solo nelle “goccioline” (l’opinione di Massimo Galli)

Roma, 8 lug. (askanews) – “E’ tempo di considerare la possibilità che la Covid-19 si trasmetta attraverso l’aria”, è il titolo del manoscritto accettato dalla rivista Clinical infection disease, redat ...

Soprannominata poi come malattia COVID-19, dall’acronimo Corona Virus Disease 19 ... psico-fisica del lavoratore da cui derivi un’inabilità al lavoro (temporanea o permanente), come per tutti gli ...Roma, 8 lug. (askanews) – “E’ tempo di considerare la possibilità che la Covid-19 si trasmetta attraverso l’aria”, è il titolo del manoscritto accettato dalla rivista Clinical infection disease, redat ...