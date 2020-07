Scuola, Azzolina: «In arrivo oltre 80 mila nuovi docenti di ruolo per il prossimo anno scolastico» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (8 luglio) La ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina ha parlato alla VII commissione in Senato dopo l’audizione del primo luglio sulle iniziative di competenza del Ministero connesse all’emergenza da Coronavirus. «A conclusione delle procedure concorsuali avviate dal Ministero – ha dichiarato la ministra – avremo garantito l’immissione in ruolo di 78 mila docenti». «È un grande risultato – ha commentato – che ci consentirà di dare stabilità ad un gran numero di docenti e di garantire la continuità didattica dell’insegnamento per i nostri studenti». Azzolina ha poi aggiunto che è «in corso di perfezionamento» la richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze di oltre 80 mila assunzioni a tempo indeterminato di personale ... Leggi su open.online

LegaSalvini : L'ULTIMA IDIOZIA DELLA AZZOLINA: SCUOLA, STUDENTI NON LAUREATI PROF ALLE MATERNE E ALLE ELEMENTAR - CarloCalenda : Dream team: Azzolina e Arcuri. Secondo me è un’idea di Casalino. Prova tipo grande fratello per la scuola italiana.… - CarloCalenda : Ernesto, facciamo così: mentre il paese va a pezzi noi di @Azione_it continuiamo a farci i fatti nostri. Ok? Così l… - ta_piero : RT @anninavigneto: #Arcuri, dopo il disastro mascherine, DPI per i medici, il flop dell'app. #Immuni ecc. ora lo mandano a fare disastri ne… - annarigel : RT @AMorelliMilano: Se fai le cose male il governo #Conte ti premia! #Arcuri, il commissario straordinario esperto in promesse non mantenut… -