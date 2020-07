Sconcerti: «Calcio in tv, gli spettatori si sono dimezzati. Ha ragione Sky, il prodotto vale di meno» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mario Sconcerti sul Corriere della sera commenta il crollo degli spettatori in tv per la Serie A. L’auditel sta duramente punendo il Calcio che cammina accanto al virus. Gli spettatori sono la metà rispetto ai tempi prima della malattia. Questo significa molte cose. La prima è che allora ha ragione Sky quando vuole lo sconto dalla serie A. Il prodotto è chiaramente diverso e condannato a una bassa qualità. Seconda cosa, l’eccesso di Calcio ormai si avverte sulla pelle. Troppe partite, non resta niente. Le immagini si sovrappongono e si annullano a vicenda. I giocatori sono diventati i parenti di tutti, li abbiamo sempre per casa. Ma è una bulimia inutile perché non lascia sapori. L'articolo Sconcerti: «Calcio in tv, gli spettatori si sono dimezzati. Ha ragione Sky, il prodotto vale di meno» ... Leggi su ilnapolista

napolista : Sconcerti: «Calcio in tv, gli spettatori si sono dimezzati. Ha ragione Sky, il prodotto vale di meno» Commenta la… - frafloris2 : @Mario_sConcerti @juventusfc Sarriout è come un certificato. Ti ricordi allegriout? Serve a certificare come uno n… - Mario_sConcerti : @of_ubuntu @juventusfc @officialpes Ah già, un allenatore sul 2 0 deve rischiare uno fragile come Douglas Costa per… - PeppePoppi : @Mario_sConcerti @juventusfc Esatto! non era un coglione allegri (che aveva fatto la lista della spesa),ne sarri(ch… - vincenz65708410 : @Mario_sConcerti @juventusfc Ma cosa dici asino? Toglie il migliore della Juve ( Rabiot) per Matuidi o Ramsey (2 pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Calcio Sconcerti: «Calcio in tv, gli spettatori si sono dimezzati. Ha ragione Sky, il prodotto vale di meno IlNapolista Sconcerti: "Napoli squadra dalla mentalità femminile, prima c'erano gioco e palle..."

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione 'Il bello del calcio', soffermandosi sul momento del Napoli. Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai m ...

Sconcerti: "E' la Juve delle individualità. Ronaldo si allenava da solo. La società chiese ai giocatori di pazientare"

È una Juve più libera, pensa più con il talento dei singoli che con il calcio immediato di Sarri. Giocando bene a modo suo la squadra fa il suo doppio mestiere: vince e dimostra… Leggi ...

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione 'Il bello del calcio', soffermandosi sul momento del Napoli. Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai m ...È una Juve più libera, pensa più con il talento dei singoli che con il calcio immediato di Sarri. Giocando bene a modo suo la squadra fa il suo doppio mestiere: vince e dimostra… Leggi ...