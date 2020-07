Sci alpinismo, comunicato il calendario della Coppa del Mondo 2020/2021: esordio fissato a Pontedilegno (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Federazione Internazionale dello sci alpinismo ha comunicato il calendario della Coppa del Mondo 2020/21, fatto di cinque diverse tappe per complessive dodici competizioni. L’esordio è fissato a Pontedilegno con la disputa della Adamello World Cup il 19 e 20 dicembre, quando si svolgeranno una sprint e un vertical. Dopo oltre un mese sarà il turno di Verbier con un vertical e un’individuale il 29 e 31 gennaio, seguite a Courchevel da un vertical, un individual e una sprint il 3, 5 e 6 febbraio. Il quarto appuntamento è fissato in Val Martello con sprint e individuale il 20 e 21 febbraio, finali a Madonna di Campiglio con sprint, vertical e individual il 25, 17 e 218 marzo 2021. Come si evince dalle date, anche in questa occasione le montagne italiane saranno grandi protagoniste, con la disputa di oltre la metà degli appuntamenti. ... Leggi su sportfair

