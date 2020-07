Schick può tornare in Italia, il Milan prepara l’offerta alla Roma (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo la parentesi al Lipsia, in cui ha ritrovato gol e fiducia, Patrik Schick potrebbe tornare in Italia. Piace a Rangnick, prossimo tecnico del Milan In Serie A mancano circa otto giornate alla fine del campionato, ma le squadre pensano già alla prossima stagione. Tra le squadre più attive sul mercato c’è il Milan, forte su Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo. Tra gli obiettivi, ci sarebbe anche Patrik Schick. L’attaccante ceco, dopo due anni di incubo alla Roma, ha ritrovato se stesso in Bundesliga, al Lipsia dove ha trovato più volte la rete, consentendo ai tedeschi di qualificarsi in Champions. I tedeschi adesso vorrebbero acquistare l’attaccante ceco a titolo ... Leggi su zon

Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Milan, Schick vuole tornare in Italia: l'ingaggio è ok e la trattativa con la Roma può iniziare - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Milan, Schick vuole tornare in Italia: l'ingaggio è ok e la trattativa con la Roma può iniziare - R0SS0N3R1 : RT @MilanNewsit: Milan, Schick vuole tornare in Italia: l'ingaggio è ok e la trattativa con la Roma può iniziare - ducciosiena : @theoleaoibra @acmilan Gli preferiresti Schick ? Ti prego no .. fra i due preferisco 10 volte Vlahovic.. almeno dob… - ducciosiena : RT @MilanNewsit: Milan, Schick vuole tornare in Italia: l'ingaggio è ok e la trattativa con la Roma può iniziare -

Ultime Notizie dalla rete : Schick può