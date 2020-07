Scalare un vulcano attivo dell’Indonesia e addentrarsi nella sua caldera: il pericoloso festival della tribù Tengger sul Monte Bromo [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) La tribù Tengger scala pericolosamente la vetta del Monte Bromo, un vulcano attivo nella provincia di Giava orientale, in Indonesia. Fa parte del Yadnya Kasada festival, la cerimonia più popolare di questa tribù e anche una delle attrazioni turistiche più visitate in Indonesia. Il festival dura circa un mese. Il 14° giorno, la tribù si reca sul Monte Bromo per fare offerte di riso, frutta, verdure, fiori e animali da lanciare nella caldera del vulcano. Alcuni impavidi si avventurano persino al suo interno per cercare di afferrare le offerte nelle loro reti (vedi FOTO della gallery scorrevole ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Scalare vulcano Scalare un vulcano attivo dell’Indonesia e addentrarsi nella sua caldera: il pericoloso festival della t ... Meteo Web