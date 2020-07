Sarri sbotta dopo la rimonta del Milan sulla Juventus: “Motivi del blackout? Tutte cazzate” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Harakiri Juventus, il Milan ringrazia. In vantaggio per 2-0 a San Siro e virtualmente a +10 sulla Lazio (sconfitta dal Lecce) in classifica, la squadra di Maurizio Sarri si addormenta incredibilmente e subisce quattro gol nell’arco di venti minuti: finisce 4 a 2 per i rossoneri. Per il tecnico però la sconfitta della Lazio non può essere una giustificazione del blackout: “Tutte cazzate. Se dipendeva da quello non facevamo 60 minuti di altissimo livello prima”. L'articolo Sarri sbotta dopo la rimonta del Milan sulla Juventus: “Motivi del blackout? Tutte cazzate” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

