Sarr lascia il Nizza, futuro in Italia? Lo vogliono quattro club (Di mercoledì 8 luglio 2020) Colpo di scena in casa Nizza: Malang Sarr non è più un giocatore del club francese. L'annuncio è arrivato via social. Il difensore transalpino classe 1999 lascia la squadra in cui è cresciuto calcisticamente e con cui ha collezionato ben 102 presenze. Notevole il suo contributo alla crescita della formazione nelle ultime stagioni, compreso il magico 2016/17, con la qualificazione ai preliminari di Champions League poi persi contro il Napoli di Maurizio Sarri.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ogcnice/status/1280758518317043714"MERCATOOra resta da capire quale sarà il suo futuro. Sarr potrebbe approdare in Italia, dove ha tanti estimatori. Su tutti spiccano Milan, Inter, Napoli e Lazio, ... Leggi su itasportpress

