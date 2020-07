Santo del Giorno 8 Luglio: Santi Aquila e Priscilla (Di mercoledì 8 luglio 2020) Siete pronti a scoprire insieme a noi qual è il Santo del Giorno 8 Luglio? Oggi la Chiesa Cattolica commemora i Santi Aquila e Priscilla (o Prisca), una coppia di sposi vissuta nel I secolo. Conosciamoli meglio: vediamo chi erano, cosa fecero, perché sono importanti e perché sono stati canonizzati. Santo del Giorno 8 Luglio: cenni biografici sui Santi Aquila e Priscilla Sui Santi Aquila e Priscilla (o Prisca) abbiamo poche informazioni biografiche, che apprendiamo quasi per intero da quanto su di loro ha lasciato scritto Paolo di Tarso, del quale furono discepoli e carissimi amici. Aquila e Priscilla vissero nel I secolo, erano marito e moglie ed appartennero alla prima coraggiosa generazione di cristiani. Erano due bravi artigiani, in quanto possedevano una piccola “azienda” in cui lavoravano le stoffe e i pellami. Quando l’Imperatore Claudio ... Leggi su pianetadonne.blog

antoniospadaro : Un testo sullo Spirito Santo a firma del padre spirituale di #PapaFrancesco, p. M.A. Fiorito: Full text su La Civil… - Pollydolce : Santo del Giorno 8 Luglio: Santi Aquila e Priscilla - swe3t_creature : RT @horvanlove: Qui per ricordarvi le parole del santo Nello santifichello : 'Abbiamo una storia speciale con le fan italiane ' 'pensavo c… - dallapartedelt1 : come la mia amica del liceo mi commenta un’altra storia dicendo cazzate varie la blocco..,quanto mi sta sulle palle dio santo - sazhrxisaprett1 : RT @horvanlove: Qui per ricordarvi le parole del santo Nello santifichello : 'Abbiamo una storia speciale con le fan italiane ' 'pensavo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Il Santo del giorno 8 Luglio 2020 Santi Aquila e Priscilla, Sposi. Vita e Preghiera Papaboys 3.0 Firenze – Scende dall’aereo passeggero risulta positivo: si cerca chi ha viaggiato con lui

Nel frattempo le sue condizioni di salute si sono aggravate e l’uomo è stato ricoverato all’ospedale Santo Stefano di Prato ... Effettivamente dalla capitale del Bangladesh, negli ultimi giorni, sono ...

Tre sorelle che fecero la Cina

Qualche sera fa, intervistato da una tv italiana, l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani (repubblicano e neoconservatore, l'uomo della «tolleranza zero», oggi consigliere per la sicurezza di Donald ...

Nel frattempo le sue condizioni di salute si sono aggravate e l’uomo è stato ricoverato all’ospedale Santo Stefano di Prato ... Effettivamente dalla capitale del Bangladesh, negli ultimi giorni, sono ...Qualche sera fa, intervistato da una tv italiana, l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani (repubblicano e neoconservatore, l'uomo della «tolleranza zero», oggi consigliere per la sicurezza di Donald ...