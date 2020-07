Sanchez rilancia l’alleanza Italia-Spagna: “Risposta titanica al Covid, ora un patto per l’Ue. Il Mes? Non ci serve”. Oggi vede Conte (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo la risposta “titanica” dei due paesi al coronavirus, ora serve una “alleanza”, un patto tra Italia e Spagna che è “necessario” e “può portare grandi frutti all’Europa“. Nel giorno dell’arrivo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Madrid, il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez dalle pagine del Corriere della Sera parla per la prima volta esplicitamente di un’asse con Roma, di un’alleanza tra “due popoli fratelli, mediterranei, europeisti”, che ha come primo obiettivo l’accordo sul Recovery fund da raggiungere entro luglio. Sanchez è convinto che se il fronte dei Paesi del Sud avrà successo in questo momento cruciale, vedremo gli Stati Uniti d’Europa. E sulla linea di credito pandemica del Mes che Pd e renziani vogliono attivare in Italia, il premier ... Leggi su ilfattoquotidiano

infoitsport : Preview Inter-Bologna - Conte rilancia Eriksen. Ballottaggio Lautaro-Sanchez - FcInterNewsit : Preview Inter-Bologna - Conte rilancia Eriksen. Ballottaggio Lautaro-Sanchez - infoitsport : GdS - Conte rilancia Candreva ed Eriksen. Lautaro più di Sanchez. La probabile formazione - a99904573 : RT @FcInterNewsit: GdS - Conte rilancia Candreva ed Eriksen. Lautaro più di Sanchez. La probabile formazione - FcInterNewsit : GdS - Conte rilancia Candreva ed Eriksen. Lautaro più di Sanchez. La probabile formazione -

Ultime Notizie dalla rete : Sanchez rilancia Sanchez rilancia l’alleanza Italia-Spagna: “Risposta titanica al Covid, ora un patto per… Il Fatto Quotidiano Asse Roma-Madrid-Lisbona: "Patto per l'Europa"

Poi Sanchez definisce il patto stretto e raggiunto tra Italia ... Io e Costa faremo la nostra parte affinché il Consiglio Europeo del 17 luglio sia risolutivo con un piano di rilancio efficace", ha ...

Dl Semplificazioni, Conte: "Via libera a 130 opere strategiche"

Su questo, "c'è stata larghissima convergenza nelle giornate 'progettiamo il rilancio', interveniamo per modificare ... Con "colleghi europei", come Sanchez e Costa, ''parleremo di Mes? Parleremo di ...

Poi Sanchez definisce il patto stretto e raggiunto tra Italia ... Io e Costa faremo la nostra parte affinché il Consiglio Europeo del 17 luglio sia risolutivo con un piano di rilancio efficace", ha ...Su questo, "c'è stata larghissima convergenza nelle giornate 'progettiamo il rilancio', interveniamo per modificare ... Con "colleghi europei", come Sanchez e Costa, ''parleremo di Mes? Parleremo di ...