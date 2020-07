Sanchez lancia il patto con l'Italia "Stati Uniti d'Europa o il disastro" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono giorno caldissimi sul fronte europeo. Il premier Giuseppe Conte ha iniziato il suo tour tra alcuni paesi membri dell'Ue in vista della discussione finale sul Recovery Fund. Dopo aver fatto tappa a Lisbona con l'incontro con il primo ministro portoghese Antonio Costa, adesso è la volta della Spagna Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Sanchez lancia il patto con l'Italia 'Stati Uniti d'Europa o il disastro'

Conte e Sanchez contro i falchi. E Madrid ora pensa al Mes

Giuseppe Conte ieri è stato a Lisbona. Il giorno prima a colloquio con Antonio Costa c’era Pedro Sanchez. Il messaggio lanciato ai colleghi europei è stato lo stesso: «Non accetteremo un compromesso ...

Conte, Sánchez, Costa: nasce l’asse del Mediterraneo?

In una intervista a Repubblica (5 luglio 2020), spiega che “non si tratta di un salvataggio come quelli del passato, non è un soccorso lanciato durante una crisi finanziaria o per rimediare a ...

