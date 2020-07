Sanchez: “Alleanza necessaria tra Spagna e Italia” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il capo del Governo spagnolo fa capire che questo legame può portare grandi frutti all’Europa. Ma sul Mes Sanchez non spinge ancora, fermo restando il diritto ad accedere agli altri fondi europei. Una nuova alleanza politica ed economica tra Spagna e Italia per rafforzare i legami anche in ambito continentale. Questo è quanto auspica in … L'articolo Sanchez: “Alleanza necessaria tra Spagna e Italia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Sanchez “Alleanza