San Martino Valle Caudina, il Prefetto riunisce il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica

Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – Si riunirà domani mattina il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura ad Avellino. All'Ordine del giorno i due fatti criminosi avvenuti nel comune di San Martino Valle Caudina. Il primo cittadino, Pasquale Pisano, ha più chiesto maggior sostegno da parte delle forze dell'Ordine. Dopo l'incendio del bar in Via Casali, la notte scorsa, è stata forzata la serranda di una tabaccheria, hanno rubato sigarette e il registratore di cassa.

