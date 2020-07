Samsung, la serie Galaxy Note 20 è realtà: ecco quando verrà presentato [VIDEO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da poche ore è ufficiale, Samsung ha ufficialmente rivelato tutte le informazioni principali sulla nuova serie Galaxy, la Note 20, apprezzata linea di smartphone dotati di s-pen (che appare in una veste color bronzo nel VIDEO ufficiale, poco sotto), la nota “penna” di Samsung che favorirà l’uso del touch. Data di presentazione Nessuna particolare novità per quanto riguarda la data di presentazione, che non è stata rimandata causa Covid come accaduto in passato da altri competitor, ma che è stata ufficializzata per il prossimo 5 agosto, e si svolgerà totalmente in diretta streaming. Caratteristiche tecniche Gli smartphone al lancio dovrebbero essere due, Galaxy Note 20 e ... Leggi su giornal

