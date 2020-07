Salvini insiste sul condono tombale: “Serve l’azzeramento totale dei debiti del passato” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Per Matteo Salvini la soluzione alla crisi economica è “condonare tutto“. E’ questo il cavallo di battaglia del leader del Carroccio che da mesi spinge per “il condono tombale fiscale” per far ripartire il Paese. E, anche oggi, poco prima di aver rifiutato l’incontro con il premier Giuseppe Conte e mentre i sondaggi confermano il calo della Lega, ha deciso di rilanciare. “Serve? Assolutamente sì. Serve un condono, saldo e stralcio”, ha detto a Rtl 102.5 parlando di tagli alle tasse dopo l’emergenza Covid. “Serve l’azzeramento totale di tutti i debiti del passato”. Il Carroccio resta il primo partito, secondo Ixè, ma arretra ancora e “sente” il Pd alle spalle, indietro di appena 2 punti percentuali nelle intenzioni di voto degli italiani. Ed ecco allora, tornare il tema che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

affariroma : “Roma a un manager”, #Salvini insiste. La sede della #Lega a Botteghe Oscure - - Affaritaliani : “Roma a un manager”, Salvini insiste. La sede della Lega a Botteghe Oscure - Affaritaliani : Roma, la sede della Lega sarà a Botteghe Oscure - luigibeninati : Musumeci insiste con la Lega in Sicilia e dopo l'Assessore adesso vuole regalare a Salvini anche il suo movimento c… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @Adnkronos @iodonna @fam_cristiana @Avvenire_Nei @iltirreno @donnamoderna @unomattina @mediasettgcom24 @elle_it @leggoit… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini insiste Salvini insiste sul condono tombale: “Serve l’azzeramento totale dei debiti del passato” Il Fatto Quotidiano Meloni: “Conte ci ha convocati a Palazzo Chigi”

Giuseppe Conte ci riprova, il presidente del Consiglio convoca - di nuovo - le opposizioni, questa volta a palazzo Chigi e non a villa Pamphilj. Dopo il no di Lega, Fdi e Fi all’invito per gli Stati g ...

L'autista sterza all'improvviso e il bus pieno di gente finisce nel lago

La manifestazione del centrodestra è un mezzo flop: sedie vuote e poca gente Circa 4 mila sedie posizionate di fronte al palco dei leader del centrodestra. E molte di queste sono rimaste vuote. La man ...

Giuseppe Conte ci riprova, il presidente del Consiglio convoca - di nuovo - le opposizioni, questa volta a palazzo Chigi e non a villa Pamphilj. Dopo il no di Lega, Fdi e Fi all’invito per gli Stati g ...La manifestazione del centrodestra è un mezzo flop: sedie vuote e poca gente Circa 4 mila sedie posizionate di fronte al palco dei leader del centrodestra. E molte di queste sono rimaste vuote. La man ...