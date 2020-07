Salvini dice che la Rai spende migliaia di euro degli italiani per un film su Carola Rackete (Di mercoledì 8 luglio 2020) Matteo Salvini si preoccupa di un documentario – di livello internazionale, tra le altre cose – sul salvataggio della Sea Watch di un anno fa, portato a termine da Carola Rackete. Secondo il leader della Lega per il documentario Carola Rackete, la Rai starebbe spendendo «decine di migliaia di euro degli italiani». In realtà, la cifra spesa corrisponde circa a 25mila euro per il film di Jonas Schreijäg e Nadia Kailouli, che hanno filmato quella esperienza a bordo della Sea Watch, in prima persona. Un documento potentissimo, che – tra le altre cose – la Rai è riuscita a ottenere anche a un prezzo molto basso rispetto ad altre produzioni televisive. LEGGI ANCHE > Carola Rackete fa quello che i politici italiani non fanno: difende Nello Scavo, minacciato da un ex funzionario del governo di Malta Documentario ... Leggi su giornalettismo

