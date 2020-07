Salvini dice che «la Lega è cultura» (Di mercoledì 8 luglio 2020) In molti credono che la cultura sia una questione di sinistra. Secondo Matteo Salvini, invece, la storia recente ha dato un altro insegnamento: «La Lega è cultura». L’ex ministro dell’Interno, durante una conferenza stampa al fianco della senatrice Lucia Borgonzoni, ha affrontato il tema del cinema, della musica e delle arti che, secondo lui, non sono solamente state abbandonate dalla sinistra. Ma, addirittura, sono stati cinicamente usati per «interessi economico-elettorali» LEGGI ANCHE > Quali impegni avrà domani pomeriggio Salvini che ha dichiarato che non può andare all’incontro con Conte? «La sinistra schifa la cultura. Ha cinicamente usato donne e uomini di cultura per interessi ... Leggi su giornalettismo

