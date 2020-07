Salvini | Conte lo invita a Palazzo Chigi ma lui rifiuta | “Ho da fare” (Di mercoledì 8 luglio 2020) No all’invito, Salvini Conte non si vedranno. Il premier aveva invitato il leghista per un confronto istituzionale, quest’ultimo dice di no. I partiti di minoranza, Lega e Fratelli d’Italia, avevano lamentato uno scarso coinvolgimento da parte del Governo Conte in merito alla gestione pandemia. Il tutto nonostante diversi inviti rivolti dal premier a Salvini ed … L'articolo Salvini Conte lo invita a Palazzo Chigi ma lui rifiuta “Ho da fare” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

