Saipem, Coratella: in Africa siamo fornitori leader di soluzioni e infrastrutture energetiche per progetti chiave (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – “siamo presenti in Nigeria da oltre 50 anni e abbiamo una presenza duratura in altri paesi Africani. L’Africa ha il potenziale per emergere come primo continente basando il suo sviluppo sul gas naturale e sulle energie rinnovabili. Ad esempio, in Mozambico ci è stato assegnato un progetto da 6 miliardi di dollari per realizzare il progetto GNL di Total. Come azienda, ci posizioniamo come fornitore leader di soluzioni e infrastrutture energetiche per progetti chiave in Africa a supporto dello sviluppo sostenibile del continente”. A dirlo è Maurizio Coratella, COO della Divisione E&C Onshore di Saipem, in una intervista con il quotidiano nigeriano The Guardina Nigeria. Coratella evidenzia che “Il progetto NLNG Train 7 in Nigeria aumenterà la capacità produttiva del Paese e sarà un punto di riferimento per ... Leggi su quifinanza

