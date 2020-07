Sabrina Salerno dea della spiaggia: il bikini è strettissimo – Foto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sabrina Salerno colpisce ancora. La sua Foto su Istagram in costume da bagno mostra le sue curve perfette. Valanga di cuoricini per lei Sabrina Salerno colpisce ancora, a suon di bellezza da capogiro. La sua Foto su Istagram in costume da bagno mostra le sue curve perfette, un fisico degno delle migliori rappresentazioni delle antiche dee. “Verso l’infinito e oltre… toy story…” scrive la diva, tra le più amate degli italiani. In Foto, la Sabrina nazionale, è in ginocchio su una spiaggia, in riva al mare. Indossa una bellissimo costume da bagno in due pezzi che sembra quasi esplodere, color nero. Calza anche un cappello stile sombrero e occhiali da sole con lo stesso colore del costume che fa impazzire i suoi fans. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Sabrina Salerno ci ricasca: costume mini, che incanto! VIDEO Sabrina ... Leggi su bloglive

