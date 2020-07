Sabrina Salerno cowgirl in costume da bagno: “Verso l’infinito e oltre!” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sabrina Salerno continua a far perdere la testa ai fan. Lo scatto in costume è sublime e mette in risalto le sue forme a dir poco giunoniche Fonte foto: FacebookLa nota e amatissima cantante Sabrina Salerno si sta consacrando sempre più come una delle regine di Instagram. Social sul quale vanta una grande popolarità, poiché è seguitissima dai tanti fan e follower che con grande attenzione e devozione non si perdono un post dell’icona sexy. Recentemente l’abbiamo vista in versione “sirena”, mandare baci speciali, in occasione della giornata mondiale del bacio. Ora che siamo nel pieno dell’estate, la cantante di Boys (Summertime Love) può godersi qualche giornata in spiaggia, sfoggiando un bikini da capogiro. Così, nella sua ultima foto apparsa sul profilo Instagram personale, che vanta ... Leggi su chenews

