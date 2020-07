Romina Power, dedica poetica spiazza: pensiero per Albano o Taryn? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Romina spiazza tutti, con una foto ombrata ed una frase piena di bei sentimenti, ma a chi sarà dedicata? Non è detto sia per Al Bano Romina Power (Fonte foto: Getty Images)Romina Power ha delle frasi poetiche da dedicare a qualcuno, ma i fan si domandano a chi, precisamente. La cantante nata a Los Angeles, è brava a non far trasparire nulla, lasciando così a chi vuole, un post Instagram che però, offrirebbe più di uno spunto. Albano? La sorella, Taryn? A chi, Romina dedica questo pensiero, condiviso con i propri Follower? Questo non ci è dato saperlo, probabilmente non lo sapremo mai. Forse un giorno la ... Leggi su chenews

infoitcultura : Mara Venier e Romina Power criticate, Costanzo sbotta: “Un’esagerazione” - noctvurne : va bene amici oggi vi racconto il mio segreto: ho servito la macedonia di frutta a romina power un paio di volte. e… - zazoomblog : Romina Power: il figlio Yari si unisce al suo dolore - #Romina #Power: #figlio #unisce #dolore - elisabetta_mele : Al Bano & Romina Power - Raccogli L'Attimo ?? - elisabetta_mele : Romina Power - La Luce Che Hai (Benedita Tu Luz) ?? -