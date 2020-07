Roma-Parma oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma-Parma sarà visibile oggi in tv, di seguito l’orario e come vederla in diretta streaming. Due squadre in crisi nera e dunque a caccia di una vittoria che manca da tre giornate. I tre ko consecutivi per i giallorossi stanno mettendo a rischio l’Europa League, i ducali possono rientrare in questa corsa solo vincendo. Inizio dell’incontro alle ore 21.45 di mercoledì 8 luglio, diretta tv su Dazn 1 e streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - OfficialASRoma : ???? Il Match Program dedicato a #RomaParma è online! ?? - abdo_massa : RT @_FedeNerazzurra: Amount of points dropped after leading this season: 31 - Brescia 19 - Torino 18 - INTER, Udinese, Cagliari 16 - SPAL… - ParmaLiveTweet : Roma-Parma, le probabili formazioni di -