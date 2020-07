Roma-Parma, le probabili formazioni e dove vedere il match (Di mercoledì 8 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, Roma-Parma si sfidano nel match valido per il 31° turno della Serie A. Le probabili formazioni e dove vedere il match Roma-Parma si sfidano nel match valido per il 31° turno della Serie A. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta. I giallorossi sono stati sconfitti dal Napoli, gli emiliani dalla Fiorentina. La Roma deve vincere per far dimenticare le tre sconfitte consecutive e mantenere il vantaggio su Napoli e Milan. I crociati invece continuano ad inseguire il sogno Europa, distante 7 punti. In Classifica la Roma è quinta con 48, a pari punti con il Napoli. Il Parma invece è 12° con 39, cosi come il Cagliari. Il fischio d’inizio della partita è previsto alle ore 21:45 con diretta televisiva su Dazn1. Le probabili formazioni di ... Leggi su zon

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - pisto_gol : Lazio-Juve 4:1 Ancelotti Roma-Juve 4:0 Lippi Fulham-Juve 4:1 Zaccheroni Juve-Parma 1:4… - efpepe96 : RT @_FedeNerazzurra: Amount of points dropped after leading this season: 31 - Brescia 19 - Torino 18 - INTER, Udinese, Cagliari 16 - SPAL… - KingEbii : RT @Squawka: Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese ?? Sampdoria… -