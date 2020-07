Roma-Parma, i convocati di D’Aversa: ancora fuori Inglese (Di mercoledì 8 luglio 2020) I convocati di Roberto D’Aversa per Roma-Parma, gara valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I ducali, reduci da tre sconfitte di fila contro Inter, Hellas Verona e Fiorentina, vogliono ritornare a fare punti, ma affrontano una squadra difficile come quella di Fonseca. Sempre fuori Roberto Inglese, probabilmente ancora non in perfetta forma dopo l’infortunio. TUTTI I convocati Portieri: Colombi, Radu, Sepe.Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini.Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kulusevski, Kurtic, Scozzarella.Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Sprocati, Siligardi Leggi su sportface

